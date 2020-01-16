蔡英文總統今（16）日上午前往新竹主持「新竹空軍基地興安專案新建營舍啟用典禮」時表示，興安專案是故參謀總長沈一鳴擔任空軍司令時為大家爭取的建設，也期勉聯隊的弟兄姊妹要像沈總長一樣努力於堅守崗位、戮力職守，傳承沈總長勇於面對挑戰，堅持克服挑戰的精神，並表示，做為三軍統帥，她一定會和大家全力以赴，讓全國人民以國軍為榮。

蔡英文致詞時表示，她是帶著沈一鳴總長的精神，主持「興安專案營舍新建工程」落成典禮，雖然沈總長無法出席，但他的精神永存於新竹基地。還說，沈總長從二聯隊出身，相信他的殉職，聯隊的弟兄姊妹一定更加難過。在幾天前的公祭儀式上，聯隊弟兄駕駛著總長所愛的幻象2000，飛過會場上空向總長道別，令人動容。

蔡英文在公祭當天也宣布行政院，核定沈總長過去念茲在茲的「飛行軍官續服獎助金」制度。她告訴大家，在「興安專案」開始推動時，就是沈總長擔任空軍司令的時候，是他將「新竹基地營舍新建工程」列入「興安專案」的3個旗艦計畫之一，雖然沈總長無法出席，但這是沈總長為大家爭取的建設，要記得他的努力，也要傳承他的精神。

蔡英文空軍新建營舍啟用典禮：是沈一鳴爭取的。

總統提到，今天的落成典禮只是「興安專案」的一部分，未來也會有更多營區將獲得改善，她也要期勉所有國防部同仁及國軍弟兄姊妹一定要繼續努力。

總統再次向國軍們保證，他們守護國家，做為三軍統帥，她一定會和大家全力以赴，讓全國人民以國軍為榮。

(中時電子報)