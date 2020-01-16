高雄市青年局除了扶植創業外，近日更表達對在地藝術家支持，以青年局辦公室作為展示空間，展出包括藝術家王國仁、周耀東與黃重堯的畫作。不僅讓原本簡約的辦公室增添藝術與人情味，更讓洽公的民眾都能夠看見地方藝術創作者們的作品。

青年局長林鼎超表示，當初認識這些青年藝術家，在交流與談話的過程中，感受得到他們對創作的熱情以及對新局處的期望，因此青年局便決定用行動力挺地方青年，提供局內辦公室空間環境，讓藝術家們把自己的畫作放在局內展示。

展示的時間為期3個月，青年局希望透過這種方式讓民眾感受到政府單位創新的氛圍，讓藝術更貼近生活，並讓更多民眾看到青年藝術家的作品。

此次青年局辦公室內部空間畫作展示，皆由這3位青年藝術家創作，並於展出前實際至青年局場勘、評估討論後篩選12幅畫作，展出作品中，可以看見藝術家們透過畫作呈現內心意境、寫實仿生與台灣的文化等內容，鼓勵民眾至青年局洽公時不妨細細品味。

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(旺報 )