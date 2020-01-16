長榮集團創辦人張榮發二子張國明今日召開記者會，指控現任董事長鍾德美濫權，導致新董事未能改選，教育部則回應，已開過5次會議改選新董事，但董事出席人數未達門檻或因故流會，基金會董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

教育部表示，張榮發基金會董事任期自2018年12月17日屆滿以來，教育部不僅函請相關法規主管機關，釐清法令疑義外，已數次公函促請該會，完成董事改選。

教育部提到，自2018年12月17日迄今，曾召開過5次會議，討論新屆董事改選事宜，但都因為董事出席人數未達門檻，或因故流會，仍未完成。而按《財團法人法》第40條第2項規定立法意旨，基金會董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，以避免影響正常運作。

教育部指出，張榮發文教基金會在辦理董事改選過程中，引發「該會董事長未經董事會授權，代表法人行使股東權介入單一公司經營權」的爭議。教育部對此函詢法務部、經濟部、金融監督管理委員會釐清，目前未有法令明文規範，財團法人應如何行使其所持股公司之股東權益。

教育部並提到，另據了解，針對這起爭議，該會部分董事已向法院提起訴訟，經台灣台北地方法院108年度訴字第856號民事一審判決指出，該會未召開董事會，逕由董事長派員代表出席股東會、行使選舉權、表決權，於法尚無不合。

至於該會依財團法人法第45條第4項規定，張榮發文教基金會向教育部申請，以普通決議方式改選董事，教育部表示，為求客觀公正及依法行政，目前刻正研析法規及蒐集相關事實證據，並評估該會歷次召開會議狀況。而在教育部尚未許可之前，該會董事改選仍須依法以特別決議方式辦理。

教育部最後強調，將依法督導張榮發基金會儘速完成董事改選，並籲請該會全體董事應本於公益初衷，積極參與會議並理性共商，儘速形成共識，以維基金會穩定運作發展。

(旺報 )