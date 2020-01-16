美中簽署第一階段貿易協議，全球兩大經濟體歷經18個月的貿易戰暫時停火。至於台美今年是否有望恢復TIFA？（貿易暨投資架構協定）外交部發言人歐江安今天表示，不論有沒有召開正式高階會議，台美雙方對話持續、合作持續。

TIFA會議是台美間最重要的經貿諮商平台，自2016年10月召開後，已經連續3年喊停。據悉，2016是因為美國總統川普上任後，美國貿易代表署（USTR）副貿易代表人選未定；2017、2018則是因為美中貿易戰，美方優先處理與中國的問題。

歐江安說，美國商務部助理部長史宜恩（Ian Steff）去年12月才訪問台灣，雙方就TIFA議題交換意見；國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）去年4月訪問台灣，蔡總統接見時也談到了TIFA以及BTA（台美雙邊貿易協定）。

歐江安說，不論有沒有召開正式高階會議，台美雙方對話持續、合作持續，也達到了實質進展，比如台灣芭樂已經可以外銷美國。今後外交部會持續與經貿部門合作努力，與美國經貿部門聯繫，早日恢復TIFA、洽簽BTA。

(中時 )