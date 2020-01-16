這次總統大選國民黨票數流失，彰化縣長王惠美表示，選票確實有一點差距，國民黨基層黨員真的非常期許，多培養一些年輕人，藉這次敗選，一定要痛定思痛，讓更多青年一起進來為國民黨一起努力，也尊重中央樂見加速改革。

王惠美指出，過去國民黨中央確實以黨工為主體，和地方的地氣比較接不上去，樂見參與民選，曾經擔任立委、民代的新進同志，能更進入黨中央，畢竟歷經過選舉，對基層比較熟悉，這樣經過內造、內化後，國民黨會更加不一樣。

(中時 )