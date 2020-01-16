國民黨內造 王惠美呼籲培養年輕人、民代進入黨中央 12:262020/01/16 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化縣長王惠美參加花在彰化活動，針對媒體提問，表示國民黨要多培養一些年輕人，藉這次敗選，一定要痛定思痛，讓更多青年一起進來為國民黨一起努力。（吳敏菁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 這次總統大選國民黨票數流失，彰化縣長王惠美表示，選票確實有一點差距，國民黨基層黨員真的非常期許，多培養一些年輕人，藉這次敗選，一定要痛定思痛，讓更多青年一起進來為國民黨一起努力，也尊重中央樂見加速改革。 王惠美指出，過去國民黨中央確實以黨工為主體，和地方的地氣比較接不上去，樂見參與民選，曾經擔任立委、民代的新進同志，能更進入黨中央，畢竟歷經過選舉，對基層比較熟悉，這樣經過內造、內化後，國民黨會更加不一樣。 (中時 ) #國民黨 #黨中央 #王惠美 #民代 #年輕人 也許您會感興趣 推薦閱讀 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 國民黨雪崩 金門縣長挺朱立倫再任黨主席 18:252020/01/14 政治 國民黨的危機又豈是人的問題 04:102020/01/15 論壇廣場 國民黨怎麼救？徐巧芯：快把這要命標籤撕了吧！ 09:192020/01/15 政治 國民黨先做三件事再談改革 04:102020/01/16 時論廣場 政治熱門新聞 LSE官網發聲明 網看完驚訝回一句話！ - 政治 韓國瑜對小雞始亂終棄？何庭歡氣炸回擊 公開「搬雞窩」 - 政治 高雄工廠大火 命理師曝「罷韓」玄機 - 政治 鳥卦師卜高雄罷韓得到驚人結局 網傻眼 - 政治 蔡英文連任 孫大千提這件事喊：拭目以待 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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