◎興安專案營舍啟用 總統憶沈一鳴

蔡英文總統今（16日）出席空軍新竹基地興安專案新建營舍啟用典禮，總統致詞時表示，興安專案開始推動時，就是已故參謀總長沈一銘擔任空軍司令時，是沈將「新竹基地營舍新建工程」，列入興安專案的三個旗艦計畫之一；今天雖然沈總長無法出席，但精神永存於新竹基地。

◎卡神楊蕙如遭起訴北院今分案

「卡神」楊蕙如養網軍，批評外交官蘇啟誠，去年12月2日台北地檢署依侮辱公署罪起訴後一直沒有送審，台北地方法院16日證實，北檢已於15日傍晚將卷證送審，北院也完成分案，將由趙耘寧法官承審。

◎麻豆越籍勞工殺同事 2死1 傷

台南麻豆區某紡織廠內15日晚間22時30分左右發生凶殺案，3名越南籍勞工酒後因口角引發糾紛，斐姓凶嫌持刀砍死武姓及黃姓同事，並翻越工廠圍牆逃逸，仍被員警於廠區草叢尋獲逮捕，全案正由檢警全力調查中。

◎羅智強再出發！揪全球護台灣民主

2020大選國民黨潰敗，黨內改革聲浪四起，台北市議員羅智強多次批吳斯懷，希望他能辭去不分區，拯救國民黨，但因吳斯懷的戀棧，堅持不辭，也讓羅智強放棄再談。今（16）日羅智強重新再出發，將號召全球守護台灣民主。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)