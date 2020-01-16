美中兩國簽署第一階段貿易協議，且協議內容符合市場預期，市場焦點轉向中國遵守首階段協議的情況和第二階段貿易協議的談判進展，周四南韓KOSPI指數在平盤上下狹幅波動，目前小漲近0.2%，因科技股上漲帶來提振。韓元跌0.16%，報1,158.9兌一美元。

(時報資訊)