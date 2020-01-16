《韓股》科技股上漲，韓股小升近0.2％ 12:162020/01/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國簽署第一階段貿易協議，且協議內容符合市場預期，市場焦點轉向中國遵守首階段協議的情況和第二階段貿易協議的談判進展，周四南韓KOSPI指數在平盤上下狹幅波動，目前小漲近0.2%，因科技股上漲帶來提振。韓元跌0.16%，報1,158.9兌一美元。 (時報資訊) #協議 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 摩根投信：全球新興股票 吸金之冠 04:102020/01/14 產業特刊 《國際經濟》萊特海澤：美中首階段貿易協議翻譯幾近完成，周三公布 10:172020/01/14 財經 美學者：簽署貿易協定不代表貿易戰結束 10:562020/01/14 兩岸 中美簽署協議前夕 港股早盤走強 11:362020/01/14 財經 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 11:422020/01/14 國際 沒打完！貿易協議簽署前 陸《陶然筆記》透露新關鍵 07:002020/01/15 國際 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 09:282020/01/15 國際 中美簽協議前 人幣小幅回貶 04:092020/01/16 話題觀察 鼠年「錢景」可期 04:092020/01/16 論壇廣場 較勁近2年 陸展現抗美實力 04:102020/01/16 國際大事 財經熱門新聞 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 川普要去北京 下一輪談判快了？陸官媒打臉 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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