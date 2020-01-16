環狀線正式通車後，新莊產業園區站將同步啟用行李托運、預辦登機服務。(吳亮賢攝)

新北市捷運環狀線5日完成履勘，市長侯友宜今(16)上午前往營運前改善視察，他也現場宣布，最快今天就可以拿到交通部的營運核准函，將與台北市長柯文哲討論後確定時程，預計最快19日開放民眾試乘，農曆年後正式通車，試乘期間及通車一個月內民眾皆可免費搭乘。

侯友宜指出，交通部上次履勘提出6項改善項目，昨天跟交通部次長通過電話，他們認為6項缺失都已經改善完畢，今天就會把核定函給新北市、台北市政府，這也表示所有履勘委員都認為已經安全無虞，新北市環狀線可以正式營運通車。

侯友宜表示，接到核定函以後，給台北捷運公司兩天準備時間，最快19日就會開始辦試乘，試乘時間從早上10點到下午4點，過程中歡迎民眾反映缺失，以利檢討改進，「正式通車時間會跟柯市長討論後敲定，預計農曆春節一結束，就馬上辦通車典禮。」

侯友宜說，試乘期間及正式通車一個月以內民眾可免費試乘，此外通車後，市民可直接由環狀線新北產業園區站連接機場線，並使用行李托運、預辦登機服務，大幅節省旅程時間。

市議員何淑峰表示，新北產業園區站原先就有規劃預辦登機行李托運服務，但機捷通車時卻沒有該項服務，多年來不斷爭取、質詢，應該落實新北市唯一有附掛行李的服務，如今總算可以在環狀線通車時一併啟用，另外何淑峰也提到，思源路上民眾仍反映環狀線捷運有噪音問題，希望市府儘速研議改善方案。

(中時 )