中央大學天文所與清華大學天文所共組的「探高（TANGO）」團隊，參與美國加州理工學院主導的「史維基瞬變設備」（英文簡稱為ZTF），於今年初發現第一個位於金星軌道內的小行星「2020 AV2」。此類小行星軌道非常特殊，須藉由行星的重力擾動才能從太陽系其他地方進入金星軌道內。

中央大學表示，史維基瞬變設備（ZTF）為加州理工學院主導的國際合作計畫，已於2018年3月開始科學觀測，該望遠鏡利用47平方度超廣視野相機，進行各類的巡天計畫。透過前所未有的廣視野觀測，可捕捉到充滿動態的夜空。

中央大學指出，太陽系的小行星位於主小行星帶，也就是火星與木星之間，極少數的小行星軌道位於地球軌道內，被稱為「Atira」，而這顆新發現的小行星「2020 AV2」，又被細分為「Vatira」，如此命名，即在於運行軌道全在於金星軌道內的小行星，V則代表金星。

中央大學提到，「Vatira」曾被預測，但由於其特殊軌道位置，因此非常不易被觀測，類似水星、金星只能在晨昏被觀測。因此，為了尋找地球特洛伊小行星與「Atira」，ZTF太陽系小天體團隊進行了多次「暮光巡天觀測」(Twilight survey)，發現了多顆地球軌道內的小行星，且陸續刷新了最短軌道周期紀錄。「2020 AV2」的發現除了證明Vatira的存在，更進一步幫助天文學者了解太陽系小天體的模型。

在科技部補助下，國立中央大學天文所和國立清華大學天所合組的「探高」團隊是ZTF國際合作隊伍的一員。主要科學目標在於太陽系小物體、變星、超新星和重力波的光學對應體的追蹤觀察。「暮光巡天觀測」是由馬里蘭大學的葉泉志博士與中央大學天文所葉永烜教授所建立的觀測計畫。

(旺報 )