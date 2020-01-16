日本首次確認武漢新型肺炎 陸籍患者去過武漢 12:342020/01/16 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情持續擴大，繼泰國出現大陸境外首宗確認感染個案，日本今（16）日首次確認武漢新型肺炎患者 。 據日本共同社報導，日本厚生勞動省16日發佈消息稱，已確認曾前往武漢市、現居住在神奈川縣的30多歲中國籍男性感染新型病毒性肺炎。該男性已康復出院，這是日本首次確認此類患者。 (旺報 ) #日本 #武漢 #患者 #肺炎 #男性 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 首現1死亡病例 04:092020/01/12 兩岸新聞 武漢肺炎傳死亡病例 台港警戒 04:092020/01/12 全球財經 陸方公布首起死亡案例武漢肺炎冠狀病毒 疑來自蝙蝠 04:102020/01/12 社會新聞 香港再增7例疑似武漢肺炎！最年輕僅3歲 10:362020/01/12 生活 陸方點頭 疾管署將赴陸查肺炎 18:462020/01/12 生活 武漢新型冠狀病毒感染肺炎 717人接受醫學觀察 23:152020/01/12 兩岸 台無武漢肺炎 專家將赴陸防疫 04:102020/01/13 兩岸新聞 WHO：武漢肺炎與海鮮市場有關 無人傳人跡象 12:172020/01/13 兩岸 獨》掌握武漢肺炎 我方人員昨已抵武漢 13:072020/01/13 政治 街口電支走入日本 跨境支付於日本啟用限期回饋20％ 14:112020/01/14 科技 兩岸熱門新聞 邱毅提八點檢討 兩岸網友齊撻伐 - 兩岸新聞 - 旺報 陸官媒新華社：首階貿易協議 不意味萬事大吉 - 兩岸 廣東、江蘇兩省去年GDP均達10兆人民幣 - 兩岸 - 旺報 蔡英文籲重啟兩岸良性互動 國台辦拋4點回應 - 兩岸 日本首次確認武漢新型肺炎 陸籍患者去過武漢 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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