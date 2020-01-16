大陸武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情持續擴大，繼泰國出現大陸境外首宗確認感染個案，日本今（16）日首次確認武漢新型肺炎患者 。

據日本共同社報導，日本厚生勞動省16日發佈消息稱，已確認曾前往武漢市、現居住在神奈川縣的30多歲中國籍男性感染新型病毒性肺炎。該男性已康復出院，這是日本首次確認此類患者。

(旺報 )