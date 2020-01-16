中美第一階段經貿協議在美國白宮正式簽署，大陸官媒新華社今早發表評論員文章指出，這並不意味一勞永逸、萬事大吉，當下首要是努力把協議落實好。「協定的簽署啟示我們，越是複雜情況，越要保持戰略定力，關鍵要辦好自己的事情」。

文章形容，美國白宮東廳內，1個多小時的協議簽署儀式，跨越了過去近兩年中美經貿磋商「打打談談、邊談邊打」的艱難歷程。這是來之不易的階段性成果，更是博弈和鬥爭得來的結果，意味著世界上最大的兩個經濟體正嘗試尋找一種更理性的方式打破困境。事實證明，合作是中美兩國唯一正確的選擇，相向而行才是問題解決之道。只要秉持平等和相互尊重的原則，堅持對話協商，辦法總比困難多。

文章稱，中美兩個大國雖然在政治制度、意識形態等方面存在差異，但也有巨大的共同利益。中美經貿磋商能夠破冰，求同存異是關鍵一步。只要雙方牢牢把握住兩國人民的根本利益，尊重彼此尊嚴、主權、核心利益，就沒有克服不了的困難。

該文表示，從協定內容看，無論是雙方擴大農產品、製成品、能源、服務等領域的貿易規模，進一步放寬市場准入，還是雙方承諾加大智慧財產權保護力度，並建立雙邊評估和爭端解決安排，以及美方承諾取消部分對華產品加徵關稅等，協定在相當程度上解決了雙方關切，既順應中國深化改革開放和推進高品質發展的大方向，有利於滿足中國市場日益擴大的需求、保持國際收支基本平衡，也有利於兩國工商界和消費者，實現了雙方互利共贏，受到國際社會、金融市場的普遍歡迎。

(中時 )