國立虎尾科技大學成立「愛心誠實小舖」，匯集師生捐輸物品賣愛心，有標價但沒人看店，由買家自由投錢測試誠實，數年來所得都比標價多，特地將2019年近2萬元收入捐給台灣世界展望會，幫助家逢變故的孩子。
虎科大在男、女宿舍交誼廳各設愛心誠實小舖，做為師生捐輸物品再義賣的平台，希望大家愛物惜物、真心交流，所得做為學校急難救助金，或捐贈社福團體。
虎科大宿舍自治會會長黃子幗指出，該愛心誠實小舖雖無人看管，但是運作順暢，師生不只有愛心，也很誠實，不少買者付的錢比實際標價多，每學期實收總善款都比原來標註價格多。
校長覺文郁表示，愛心誠實小舖在校內推行已久，期望落實互惠共享、資源再利用的精神外，也希望學生看見公益與生活的連結，藉此推廣生命品德及公益活動教育。
台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評說，今年預計募集10000個紅包，創造弱勢學童10000個契機，包括助學紅包、補充營養的健康包、急難救助平安紅包、培力生計發展的希望紅包。
(中時 )
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