蔡英文總統的母校LSE倫敦政經學院昨發出一封賀電,祝賀蔡總統連任。間接回應資深媒體人、台大教授彭文正「博士學位」質疑。但看完LSE的賀電後,彭文正再提出3點聲明質疑。

彭文正看完「疑似賀電」的電文,今天在臉書火速以3大質疑點回嗆LSE,彭說,LSE 的網站上出現了一篇錯誤百出張冠李戴的新聞報導⋯

他並提出幾個明顯的錯誤和疑點:第一、「a former LSE PhD student.」表示蔡沒有LSE Law 的PhD degree,否則英文不會這麼寫法。

第二、這則新聞錯誤百出,不知出自哪個媒體哪位記者之手?「Yu Kuo-hua, an LSE student between 1947 and 1949, was Taiwan’s President from 1984 to 1989.」俞國華曾任中華台北行政院長,但從未當過總統。

第三、還有,「Dr Tsai was first elected president in 2016 and previously served as Taiwans vice president and as chair of the Democratic Progressive Party.」2016年前蔡英文當過中華台北副總統?

彭文正驚呼,「不會是吧?!」。彭文正更開嗆,「怎麼又漏餡、48萬英鎊的服務怎麼只有這種水準」。

其他網友也質疑,「這不是賀電,是新聞稿」,「最後一段直呼Tsai Ing-wen,而且拿她來和LSE待了三年沒畢業的俞國華來對比,蔡英文和俞國華有什麼關係啊?」、「前LSE博士班學生(不是畢業生)」、「彭老師,請準備英國國際記者會,看您的了」、「也有網友說,注意看,俞國華一樣在LSE待了3年也沒有拿到博士學位,此文特別把他拿出來講而且也以student稱呼,原來彩蛋在這裡!」。

(中時電子報)