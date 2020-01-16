蔡英文稱「中華民國台灣」 曾銘宗：到底是哪國總統？ 13:222020/01/16 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（劉宗龍攝） 國民黨立院總召曾銘宗要求蔡總統如果真想改國號，那就修憲。 國民黨立法院黨團總召曾銘宗16日受訪時，指出蔡英文總統接受BBC專訪，稱我們是中華民國台灣，他要問問蔡總統到底是哪個國家的總統？要求蔡總統向全民講清楚、說明白；如果真想改國號，那就修憲。 (中時 ) #總統 #蔡總統 #台灣 #曾銘宗 #國家 #中華民國 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統成功連任 英國國會友台小組致賀 07:202020/01/12 國際 宗教界對蔡當選表達祝福 期盼新任期訂宗教基本法 17:362020/01/12 生活 咦，這是長輩的進擊嗎 04:102020/01/14 時論廣場 黑鷹失事聯合公奠 蔡總統宣布三項國軍加給方案 10:082020/01/14 政治 蘇總辭獲慰留 徐永明籲：520前思考內閣大改組 12:302020/01/14 政治 蕭景田：國民黨「親中」不是「降中」 13:202020/01/14 政治 國民黨代理主席 新北議長：曾銘宗是適合人選 15:462020/01/14 政治 春節台商會 蔡總統應趁機表態 04:102020/01/15 論壇廣場 台灣、中華民國互相保護 04:102020/01/15 時論廣場 反滲透法上路 蔡英文：將公告違法和不違法樣態 15:042020/01/15 政治 政治熱門新聞 鳥卦師卜高雄罷韓得到驚人結局 網傻眼 - 政治 LSE官網發聲明 網看完驚訝回一句話！ - 政治 高雄工廠大火 命理師曝「罷韓」玄機 - 政治 韓國瑜回高雄第四天 出門時間提早了！ - 政治 韓國瑜對小雞始亂終棄？何庭歡氣炸回擊 公開「搬雞窩」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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