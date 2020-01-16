國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（劉宗龍攝）

國民黨立院總召曾銘宗要求蔡總統如果真想改國號，那就修憲。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗16日受訪時，指出蔡英文總統接受BBC專訪，稱我們是中華民國台灣，他要問問蔡總統到底是哪個國家的總統？要求蔡總統向全民講清楚、說明白；如果真想改國號，那就修憲。

(中時 )