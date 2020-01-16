美陸15日簽署首階段協議後，美國總統川普指出，將會很快去北京訪問，未來完成第二階段協議，他將取消對大陸加徵關稅。但大陸官媒報導，第二階段貿易談判可能不會很快開始。

白宮與北京於周三簽約之際，川普形容，這是重要的歷史時刻，邁向更公平及互惠的進程，感謝大陸國家主席習近平的貢獻，他再度喊話，會在不久將來到訪大陸。

川普去年底發推文提到，他將到北京與習近平會面，雙方很快會展開第二階段的談判。白宮首席經濟顧問庫德洛接受福斯新聞訪問時表示，雙方將立即進入第二階段談判，不過沒有透露細節。

但大陸官媒《環球時報》引述消息人士報導，可能不會很快展開第二階段談判；雙方傾向於重點落實第一階段貿易協議，隨後再進入下一階段談判。

知情人士指出，中美貿易爭議、關稅威脅和美國對大陸實施投資限制，將成為「新常態」；美方對大陸商品現有加徵關稅短期內不會撤銷。

(中時電子報)