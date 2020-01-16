野火連月的澳洲，終於久逢甘霖！包括雪梨、墨爾本與布里斯班等地開始降雨，16日內大火數量已從120處減少至88處，而墨爾本在半小時內下了1個月的降雨量更是引起當地居民歡興鼓舞。不過官方認為，想寄望這場雨能完全撲滅野火不太可能，加上澳洲處於夏季中，再次發生大火機率仍高。

(中時電子報)