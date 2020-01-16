久逢甘霖！澳洲多處降雨滅野火 官方仍皺眉 12:312020/01/16 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 包括雪梨、墨爾本與布里斯班等地開始降雨，16日內大火數量已從120處減少至88處，但官方認為澳洲處於夏季中，寄望這場雨能完全撲滅野火不太可能。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 野火連月的澳洲，終於久逢甘霖！包括雪梨、墨爾本與布里斯班等地開始降雨，16日內大火數量已從120處減少至88處，而墨爾本在半小時內下了1個月的降雨量更是引起當地居民歡興鼓舞。不過官方認為，想寄望這場雨能完全撲滅野火不太可能，加上澳洲處於夏季中，再次發生大火機率仍高。 (中時電子報) #野火 也許您會感興趣 推薦閱讀 首度承認應對失當 澳洲總理將徹查野火危機 19:042020/01/12 國際 《國際政治》滅火不力，澳洲總理莫里森支持率慘跌 09:262020/01/13 財經 野火燒掉民心聲望 澳洲總理支持度暴跌 12:022020/01/13 國際 港特首：香港金融中心的優勢未被削弱 15:392020/01/13 財經 野火燒不停 澳洲國寶無尾熊恐瀕臨絕種 18:212020/01/13 國際 澳網》空氣差會外賽延後開打 莊吉生首輪告捷 18:012020/01/14 體育 澳洲野火還在燒 逾10億動物死亡 18:442020/01/14 生活 不認氣候變遷 梅鐸兒抨擊自家報導 21:002020/01/15 財經 要渴死了！這小鎮沒有水只剩酒 05:012020/01/16 國際 澳洲野火害梅鐸父子反目 04:102020/01/16 全球財經 國際熱門新聞 影》選美小姐走台掉胸罩 下秒驚豔全場奪后冠 - 國際 梅根為何退出皇室？ 因不想步上黛安娜後塵 - 國際 《Newsweek》： 日本做好了接受台灣難民的準備了嗎？ - 國際 協議沒撤關稅...陸網友稱馬關條約 民主黨：習笑翻了 - 國際 別想換人！普丁為永久執政鋪路 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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