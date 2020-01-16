華為(Huawei)在 2019 年推出的 Mate 30 Pro 手機，因為相機表現還有在中國大陸以外海外市場無法搭載 GMS(Google Mobile Service)等議題，持續成為業界關注焦點。由於採用嶄新的影像感測器，華為 Mate 30 Pro 延續了自 P20 Pro 以來的在相機上的表現，在專業相機評測網站中再度屠榜，衝上當時的手機拍照冠軍。不過，在音效表現上表現卻不是太好，，被評測機構大大打臉，很難跟其旗艦定位相符。

相機評測機構 DxOMark 針對手機的評測，前一陣子已與時俱進，增加了廣角、變焦、夜拍等項目的測試分數，並重新調整了手機在拍照、錄影上的所得評測分數。不僅如此，也加入了專屬前置鏡頭以及音訊效果的評測。DxOMark 中文版近期透過微博公布了華為 Mate 30 Pro 的音訊成績，結果僅得 60 分。以當前所有已公布音訊表現成績的手機來說，算是敬陪末座，測試機構點出這款手機的音訊表現是「迄今測試過手機中得分最低的機型之一」，點出了這一款旗艦手機比較明顯的缺點。

華為 Mate 30 Pro 在 DxOMark 的音訊測試中的成績相當不好看，被評測機構在社群上諷刺了一番。(摘自新浪微博)

DxOMark 在音訊方面的測試，主要區分為音訊播放以及錄音播放兩大類別。在音訊播放部分，Mate 30 Pro 因為只有單側(手機底部)揚聲器，沒有像主流旗艦級手機一樣搭載立體聲揚聲器，此項目僅獲得 57 分。評測報告指出，只有單側揚聲器代表很難重現音場，如果是看電影、聽音樂較容易受到影響，但是如果只是聽錄音檔或是其他單聲道錄製的音檔，就沒有那麼大的影響。而在錄音播放的測試項目中，Mate 30 Pro 的表現則比較好，得到 72 分的成績，在還原音質以及聲音力度上的表現都不錯。

在目前 DxOMark 已公布的手機音訊測試結果中，華為 Mate 30 Pro 的 60 分總分排在倒數第三，僅比 Honor 20 Pro 的 53 分以及 Sony Xperia 1 的 45 分更好。在此項目中，排名第一的也是華為手機，是 Mate 20 X 這一款大螢幕機種(台灣有引進，除了 4G 版本外，還有 5G 版本)，得分 75 分；蘋果的 iPhone XS Max 則是獲得 74 分、位列第二，iPhone 11 Pro Max 則是取得 71 分，位居第三位。

(中時電子報)