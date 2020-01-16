5G競標第一階段今天終於落幕，標金已達1380.81億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，熱門頻段3.5GHz單位取得價值創全球紀錄。宏碁創辦人施振榮表示，5G已正式開跑，未來帶動產業發展最為關鍵的就是在5G相關的應用與服務，因此建議，政府應將超額的標金交由行政院科技會報辦公室或國發會來主導及整合，除了經濟部用於推動5G產業相關應用服務外，並讓包括交通部、衛福部、農委會、財政部、金管會、文化部等各部會及各縣市政府搭配廠商，提案來爭取補助。

施振榮呼籲，為了健全日後台灣5G產業生態的未來發展，政府應將超額的標金收入再投入推動5G的相關應用及服務，以帶動台灣產業轉型。

施振榮指出，其實當年政府在推動4G的發展時，4G頻譜的標金同樣大幅超出政府原本的預算估算，在決標後當時我也向政府建議應將超額的標金投入推動4G的相關應用，後來包括「亞洲矽谷計畫」及推動智慧城鄉的許多計畫經費都是來自於此。

政府建設5G，為的就是要帶給民眾享受更優質的生活，因此政府在評選補助的標準時，可以將標準放在是否為民眾的優質生活創造價值、未來能否有助推動產業國際化、能否帶動台灣產業的發展，以此做為評估指標。而爭取計畫補助時，提案單位也要投入相對的資源一起共創。

(時報資訊)