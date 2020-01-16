台灣5G首波數量競標今日宣告結標，歷經27日的競逐，總標金衝上天價1380.81億元，光是熱門頻段3.5GHz的標金就達1364.33億元，只是五家電信業者中，中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)以及台灣之星都有拿下3.5GHz，惟獨亞太電(3682)選擇放棄，僅在28GHz頻段中拿下400MHz頻寬，究竟在未來5G的布局該如何解，亞太電最新重申，發展5G的政策和決心不變，3.5GHz方面也會積極與得標業者洽談。

亞太電最新重申，發展5G的政策和決心不變，亞太電本次5G競標取得28GHz頻段400MHz頻寬，3.5GHz部分，政府政策和法規均支持並鼓勵業者網路合作，亞太電會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標，待確認後再依相關規定公布。

亞太電說，未來5G重點發展是在高速網路上的各種加值服務應用，亞太電信將持續在B2C和B2B領域進行規劃與開發。

亞太電在歷經27日的頻譜激戰後，選擇放棄衝上天價的3.5GHz，對於其未來在5G的發展上無疑是投下一個巨大的未知數，但相信以鴻海集團在科技產業界翻滾多年的老經驗，亞太電會作出該決定勢必有其規劃與配套，或者尋求盟友、或者先在其集團眾多廠區中進行限定範圍的5G應用，更或者有意想不到的應變措施，不僅考驗亞太電信誓旦旦發展5G的決心，更重要的是攸關鴻海集團布局十一屏三網二雲新概念的關鍵要素，另外，還有就是4G目前帳面上還有將近10年要走，且等到5G真正走到消費面，仍需要一段不短的時間發展，也就是說，短中期來說，並無立即須面對的存亡關鍵。

鴻海集團所謂的十一屏，包括第零屏的穿戴式裝置、第一屏手機、第二屏平板、第三屏NB、第四屏PC、第五屏手持電視、第六屏傳統電視、第七屏教育平板、第八屏平板電視至第九屏的電動車及第十頻機器人，假設將這十一屏串連起來，就可以產生大數據，至於三網指的是互連網、物聯網和智慧電網，只是所有的串聯基礎都必須來自於網路，現在是4G、未來將走向5G，絕對是傳輸的根本。

本次5G首波競標，五家業者的各個財力雄厚毋庸置疑，台灣電信業自4G時代就一直呈現三大「中華電+遠傳+台灣大」對上兩小「亞太電+台灣之星」的競爭格局，以銀彈實力來說，不說中華電身分特殊，具有半官股成分撐腰外，台灣大、遠傳為台灣數一數二的大型企業集團，亞太電則有鴻海當富爸爸，而台灣之星的股東結構也是大有來頭，包括大股東頂新魏家的頂安開發以及頂安有限公司，持股近7成，此還有國泰建設、中影以及仁寶(2324)。

(時報資訊)