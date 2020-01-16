林暐恆（阿KEN）首部自編自導自演電影《練愛iNG》16日電影發佈魯蛇生態篇預告，阿KEN在電影中飾演魏宏仁是所謂的人生魯蛇，在片中認識了獨立漂亮的紀培慧，他們倆將一同展開「練習談戀愛」的不NG訓練。電影同時邀來紀培慧、馮凱、宋逸民、ELLA、周杰倫、溫昇豪、劉冠廷等豪華巨星陣容同台飆戲。

阿KEN（右）與飾演女副導的紀培慧有許多對手戲。

《練愛iNG》魯蛇生態篇預告以動物星球的旁白口吻帶著大家一起觀察魯蛇族群，阿KEN在片中飾演夢想當演員，卻始終沒有女人緣的魯蛇，做臨時演員的他在片場領時薪，幫忙劇組打雜卻天天被罵破頭，某天決定要嘗試和100個不認識的女生練習如何聊天不NG，還要學會觀察女生心裡的想法。

但不擅言詞的他，一靠近女生就會變得臉部僵硬、雙眼呆滯失神的盯著女生看，且冒出奇怪裝熟的搭訕話：「我之前看過妳！」讓所有女生聽了都聞風喪膽想趕快逃離當下的尷尬現場。

另發佈的首波海報，可看出阿KEN想要對紀培慧求愛但有點不知所措，呈現滿滿NG感氛圍，文藝女神紀培慧曾憑藉台英合拍電影《接線員》問鼎米蘭影展影后，演技備受肯定，《練愛iNG》是她首次翻轉形象主演愛情喜劇。電影3月13日在台上映。

《練愛iNG》首播海報曝光。

(中時 )