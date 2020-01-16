盧秀燕到台中果菜批發市場視察，台中果菜市場表示，春節水果供應量每日平均約為400餘噸。（陳世宗攝）

農曆新年將到屆，台中市長盧秀燕16日清晨視察台中魚市場與果菜批發市場，走訪攤商詢價挑貨，瞭解魚貨及蔬果供銷狀況展現十足「主婦力」；盧秀燕遇到正在台中魚市場參訪實習拍賣的台中教育大學同學，鼓勵他們勤勉學習，展現「媽媽市長」親和力。

盧秀燕今天清晨4時30分抵達台中魚市場逐一走訪各攤商，對海鮮如數家珍，包括原味香煎的白帶魚與肉鯽仔、適合三杯料理的魟魚、煮粥或乾炒都好吃的吻仔魚等；她還傳授「採買魚貨三要點」，看魚眼睛亮不亮、魚皮夠不夠光滑、魚腮看色澤是否鮮紅，判斷魚貨是否新鮮。

盧秀燕表示，今年價格魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但仍在合理價格範圍內；以代表「昌盛、昌隆」的白鯧魚為例，冷凍白鯧魚，近一週平均價格每公斤約750元，「現撈」大尾每公斤約1300元，價格與去年相較略為下跌。

盧秀燕再到台中果菜批發市場視察。台中果菜市場表示，春節水果供應量每日平均約為400餘噸，平均交易價格每公斤約47至52元間；蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在150餘噸，平均交易價格每公斤落在16-19元間。

農業局強調，市府會在春節前後至各批發市場了解供貨情形，並請市場積極查察價格，避免人為操縱價格。年節將近，除穩定魚貨及蔬果價格外，肉品市場亦加強調配豬源，近日來台中肉品市場每日拍賣頭數約2200餘頭、大安肉品市場約1400餘頭，交易價格每公斤約63元。

(中時 )