台灣慢性B型肝炎帶原者高達200多萬人，目前健保給付用藥以3年為限，台大醫院今天發表最新研究指出，即使接受治療，停藥一年後約有6成患者的病毒復發，而研究團隊發現，停藥時的B型肝炎表面抗原量等數值可以作為預測後續病毒及肝炎復發的早期指標，找出適合停藥的病人。

台大醫院肝炎研究中心團隊這項前瞻性的追蹤研究，共針對271名平均用藥3年的慢性B型肝炎患者進行，發現停藥一年約有6成患者的病毒復發高於2000 IU／mL，而約有3成患者產生病毒復發及臨床肝炎的發作。

台大醫院胃腸肝膽科醫師蘇東弘表示，國內慢性B型肝炎帶原者中，有約2成、30萬到40萬人可能需要進一步的治療，但健保給付有條件，因此，每年約有5000至6000人會面臨到需要停藥的問題。另一方面病人也怕長期用藥對腎臟功能、骨鬆造成影響。

研究發現，停用抗病毒藥物的種類顯著影響停藥後復發的速度及型態。蘇東弘指出，病毒再現及肝炎復發的時間，可以早在停藥後1個月即發生，而大部分患者在停藥後的3到9個月最易復發，停藥1年後就較少有復發的情形。

研究團隊進一步分析，找出停藥時的B型肝炎表面抗原量可以作為預測停藥後病毒及肝炎復發的指標，且可以預測停藥後是否能持續控制肝炎的狀態；患者的基因多形性亦可以預測停藥後的肝炎發作；停藥後第1個月的B型肝炎病毒量也可作為預測後續病毒及肝炎復發的早期指標。

台大醫院內科部腸胃肝膽科主任高嘉宏建議，在健保財務許可下，或許可對B肝藥物停藥條件適時修整，他認為，未來可搭配精準醫療的分析，找出最適合台灣B肝患者停藥的方式。

(中時 )