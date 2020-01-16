台中市政府地政局辦理「第14期美和庄市地重劃區」，其土地分配已完成，土地分配結果將於17日至2月17日，在北屯、西屯區公所及中正、中興地政事務所與地政局公告30日，土地所有權人可至公告場所閱覽，對分配結果有異議者，可於公告期間以書面向市府提出。

地政局表示，「第14期美和庄市地重劃區」位於北屯、西屯區，開發範圍東以昌平東七路與潭子區為鄰、西抵水湳地區近中清路、南至大連路、北至環中路一段，總開發面積約404公頃，地主人數約4,500人。

2009年內政部核定重劃計畫書，而後配合都市計畫變更，2019年10月公告修正重劃計畫書，2019年12月20、21日召開土地分配草案會後，已完成近40年來台中最大重劃區的土地分配。

地政局指出，此次公告土地分配結果的14期市地重劃區，提供可建築用地面積約221公頃，取得公園、園道、道路等公共設施面積約183公頃。14期重劃區內的土庫溪排水道兩側規劃公園及廣場用地，創設藍綠帶共生環境，並提供建設台中巨蛋用地，全區以永續生態、人文關懷的觀念，打造「水、明、漾」的運動廊帶及生活空間。

(中時 )