中央氣象局預報顯示，明(17)日大陸冷氣團南下，北部及東北部明顯轉冷，周六(18)日至周日(19)清晨北部及東北部天氣仍偏冷，北部沿海空曠及近山區有11度左右低溫發生的機率，由於五、六兩天是一年一度的大學學測，提醒考生注意保暖，保持最佳狀態應試。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天桃園以北和東北部地區水氣較多，尤其基隆、宜蘭及花東地區降雨機率較大，台南以北和東北部清晨低溫約12-14度，北部空曠地區和局部山區有下探11度低溫可能；明天北台灣高溫僅白天17-19度，相較今天白天高溫低了6度，中南部和花東地區仍有23-25度，提醒北部民眾務必做好保暖。

氣象達人彭啟明表示，冷氣團周日減弱，各地天氣開始回溫穩定，預計穩定天氣將從本周日到下周五，農曆除夕將是好天氣；今年估計較往年偏暖，不過有些預測在年節下半會明顯降溫，但仍有許多變數，台灣附近的天氣系統已經有明顯春季的天氣型態出現，預報的變化較快，也增加較長時間預測的不確定性。

環保署空氣品質監測網預報顯示，明天大陸冷氣團南下，中部以北地區擴散條件佳；南部地區位於下風處，須注意污染物累積；清晨及夜間西半部局部地區易有霧影響能見度。

北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周六持續受大陸冷氣團影響，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

建議呼吸道敏感民眾如要外出記得配戴口罩，中南部參加學測的考生也提醒做好個人健康管理，讓自己保持在最佳狀態參加考試。

(中時 )