行政院長蘇貞昌就任滿一周年，蘇貞昌今於行政院會除感謝行政團隊努力，迅速處理洗錢防制造成銀行擾民、老車限期汰換等問題，並當場宣布內閣成員均予留任。蘇貞昌強調，總統新的施政目標及這屆期未能通過的重大法案，已要求各部會重新盤點，並各部會必須打破藩籬，團隊互相合作，推動更合宜的政府組織、人事制度、法律規章，防止貪腐、強化基礎建設等，讓國家更為完善。

擔任行政院長滿一年之際，蘇貞昌首先感謝立法院朝野各黨團立委，過去一年通過諸多福國利民的重大法案，讓國家繼續進步，特別感謝民進黨團的委員，在推動婚姻平權上，和我們一起努力，沒有退縮，在歷史的關鍵時刻，堅持對人權的保障，儘管在這次選舉過程中，同樣也遭到不同陣營候選人以反同議題進行政治操作，但選舉結果證明，進步價值是可以勇敢堅持的。

蘇貞昌說，這一年來，行政團隊快速調整腳步，針對過去各種造成人民困擾的議題，迅速提出解決辦法，一件一件加以解決，例如洗錢防制造成銀行擾民、老車限期汰換、傳統機車行生存與轉型、漁工適用勞基法、中小企業貸款不易等問題，同時在拚經濟、治安等部分，提出整套的制度，像是投資台灣三大方案，團隊合作共同推動，值得一提的是「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，是人民最有感的一件事。

此外，行政院施政過去還沒宣導出去，就被受假訊息攻擊，忙於澄清就來不及，現在每周四的院會結束，蘇貞昌隨即在臉書固定推出「院會報你知」，讓民眾迅速知道會中通過的重要政策。

蘇貞昌也提到，現在各部會善用新媒體，以靈活、有創意的方式，主動跟社會溝通，讓人民知道「有政府，會做事」，代表部會首長願意改變並充分授權社群小編，希望主動宣傳、快速澄清的風格，務必要持續、與時俱進，成為施政的常態。

對於行政團隊未來施政方向，包括總統新的施政目標、各界殷切的期待、歷年積累待解的問題，蘇貞昌交代相關部會馬上報告，各部會也要重新盤點這屆期未能通過的重大法案，確切管理執行情況，接下來內閣團隊成員，務必全力以赴，持續保有效率、快速反映民意，落實施政有感。

(中時 )