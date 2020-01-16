國軍109年春節加強戰備媒體參訪團今（16）日前往壽山靶場，參訪海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊執行綜合格鬥、應用射擊及特種作戰等戰技操演，以及海軍光六飛彈快艇與機動雷達車組展示機動指管能力，見證官兵捍衛海疆安全的決心。

海軍陸戰隊特勤隊 實彈模擬攻堅公車遭挾持超逼真（戴志揚攝）

本次活動區分兩階段，首先，由海軍陸戰隊特勤隊員執行綜合格鬥、應用射擊及特種作戰演練，藉精準射擊能力及各項反恐制暴的戰鬥動作，展現特勤隊員勤訓精練成果。後續，配合本次操演想定，海軍光六飛彈快艇6艘於外海就位，由壽山雷達站戰管備便對敵船團實施攻擊，惟壽山雷達站被敵特工人員滲透佔領，通信設備遭破壞。特勤中隊接獲通報後，立即趕往馳援，制伏敵軍並解救人質。續由機動雷達車組接替雷達站戰管光六飛彈快艇，模擬對敵船團實施雄二飛彈攻擊，揭示陸戰隊遂行反特攻作戰及艦隊制海打擊火力。

海軍陸戰隊特勤隊 實彈模擬攻堅公車遭挾持超逼真（戴志揚攝）

海軍陸戰隊特勤隊實彈模擬攻堅公車遭挾持超逼真。（戴志揚攝）

海軍司令部強調，「只要敵情威脅存在，海軍的戰訓就永無止盡」，未來將持續依「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，不斷精進部隊訓練作為，以肆應快速變化的安全環境與敵情威脅，矢志捍衛國家主權，保障人民安全。全體官兵也將廣續秉持犧牲奉獻，同舟共濟的忠義軍風，戮力戰訓整備，堅實可恃戰力。

(中時電子報)