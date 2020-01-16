台9線蘇花改、台9線南迴改及台61線西濱快速公路日前接連通車，交通部公路總局預估將提升疏運效率，但蘇花改恐湧入大量車潮，小年夜、初一至初三南下車流較多，初三至初五則為北上壅塞，沿途共有7處瓶頸路段。

蘇花改善路段全長總計約38公里，各新舊路段銜接路口的導引牌面及大型看板已設置完成，新通車路段除仁水隧道外，其餘路段皆禁行機慢車，大貨車也尚未開放通行新通車路段。

公路總局表示，由於新通車路段民眾有嘗鮮的想法，加上年假返鄉及出外旅遊的車流也會大增，因此預估蘇花改路段春節期間南下往花蓮尖峰為小年夜、初一至初三（1月23、25至27日），北上往蘇澳尖峰為初三至初五（1月27至29日）。

沿線瓶頸路段統計共有7處，分別為國5至蘇澳市區路段（蘇花改起點）、東澳路段（新舊線共線路段）、南澳市區路段（路邊停車易造成車輛回堵）、和平路段（新舊線交匯路段）、中仁隧道北口、仁水隧道南口以及崇德北上路段（2車道併為1車道）。

公總指出，7處路段春節期間預估將有大量車潮，為避免道路嚴重壅塞，已預先規劃疏運措施，包含行車動線分流、號誌時制管控及調整、沿線顯示即時路況訊息等，另鼓勵民眾多搭乘新開闢3條往返「南港－花蓮」及「板橋－花蓮」的直達客運。

此外，台9線南迴改安朔－草埔路段目前禁行大貨車及機慢車，草埔隧道往屏東方向出口因緊鄰號誌路口，速限由60公里下降至40公里，請駕駛注意，以免超速受罰。公路總局預估，春節期間往台東尖峰為小年夜至除夕、初三至初四（1月23至24日、27至28日），往屏東尖峰為初三至初五（1月27至29日），易發生壅塞。

(中時 )