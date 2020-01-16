雖然英女王點頭後，哈利王子妻子梅根終於在退出王室資深成員風波後首次亮相，穿上滿身名牌，一臉笑容造訪加拿大貧困社區。不過外媒透露，梅根未來還有一場司法戰要打，只是為了一封她寫給父親的信，將與親父在法庭上對簿公堂。

雖然英女王同意哈利梅根退出資深王室成員，但梅根未來還有一場司法戰要打，只是為了一封她寫給父親的信，將與親父在法庭上對簿公堂。

據美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，梅根先前控告英國小報「週日郵報」（The Mail on Sunday）刊登由梅根的父親馬克爾（Thomas Markle）提供的一封手寫信，梅根控告該報非法刊登。而英《每日郵報》指出，根據英國法院14日公布的文件指出，馬克爾將與「週日郵報」一同列入抗辯席。

報導指出，雖然目前不清楚馬克爾是否出席法院，但法院文件顯示，馬克爾已與該報一同參與辯護，而他可能已證人身分出席。《每日郵報》與其母公司英國聯合報業（Associated Newspapers）報導指出，對於梅根的控訴將提出反駁，並認為此事關於王室成員與他們私人關係，是「重大且合法」的公眾利益。

美國名人雜誌去年2月曾爆料，指出梅根早對於父親頻向媒體放話的行徑不滿，早已寫信給父親盼他停止這類行為，信中除了訴說著自己對父親的愛與關心，同時也控訴父親對她造成傷害，已將她的心「撕裂為成千上萬片」，最後希望私下解決兩人紛爭。不過馬克爾認為這封信徹底摧毀了他，並將信公諸於媒體。

哈利王子夫婦自8日突然宣布退出資深王室成員，未來將位居幕後，並於英國與加拿大兩地定居；此消息震動英王室，哈利至今仍在與其他王室成員討論未來王室新職該如何運作。雖然女王同意後，哈利梅根退出資深王室成員風波稍頻緩，但梅根父女未來在法庭上攤牌，反而對哈利夫婦造成更大壓力。

(中時電子報)