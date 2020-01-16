全球最大消費性電子展會CES落幕，工研院今(16)日舉辦「CES 2020重點趨勢剖析研討會」，預言智慧化裝置可望成為消費電子下一個十年主軸。

工研院產科國際所所長蘇孟宗觀察今年CES展產業發展趨向，指出新創企業在CES 2020奪得眾多目光，發展方向也與市場高度融合，已進一步應用在健康、交通、家庭、城市等領域上，揭示科技黃金新世代來臨，智慧化裝置可望成為消費電子下一個十年主軸。

根據工研院觀察，此次CES三項消費電子技術創新趨勢，包括：一、8K+4Free(Size Free、Ratio Free、Resolution Free、Bezel Free)重塑眼球科技新貌；二、Smart Everything：AI+5G+Edge融合並驅動各種產業垂直應用；三、智慧移動展示未來城市移動的願景以及新方案。許多運用上述創新技術在包括娛樂、交通、健康/健身、家庭、智慧城市等應用領域上，都成為本次展會焦點。

工研院觀察指出，CES 2020重新詮釋了IoT，從物聯網(Internet of Things)加入AI元素後，轉變成為智慧化裝置，展望2020年，半導體廠逐漸向AI垂直應用移動，例如Intel推出Tiger Lake晶片並加入Athena新設計，以防守傳統市場；在伺服器市場上，藉AI科技與客戶合作推出如True View的賽事新科技，並推出第一個獨顯卡DG1；AMD則趁7奈米製程優勢，推出一系列新筆電CPU及GPU緊追在後；高通則藉5G科技優勢與基礎設施商機，與客戶合作推出新5G筆電與推廣Cloud AI 100技術。

在智慧家庭方面，2020年Amazon、Google、Apple三生態系瓜分天下，但非均分；多數裝置廠商考量市佔率都選擇至少支援兩個系統。衛浴、廚具類廠商為加入搶商機，也讓語音助理在家中廣設形成去中心化現象。此外，大廠三星推出球型家用助理，本身除裝載相機也具相當移動能力，可辨識特定家庭成員語音指令，並跟隨成員提供個人化服務。在健康科技方面，此次會展出現的重要趨勢是「將數位健康裝置售入家中」。

CES作為智慧車輛與新興科技之重要舞台，2020年有超過10家國際級車廠、140多家專注於車輛領域之供應鏈業者參展，並為更多ICT與新創業者將車輛作為展示其能量之最佳平台。產業的競爭也從過去單打獨鬥轉化為合作並進，車輛不再只是交通工具，移動(Mobility)成為主要訴求。2020年CES智慧車輛發展趨勢，聚焦於汽車、環境、生活之互動性與人工智慧等新興技術的深化應用；在電動、自駕、聯網車之發展與競爭態勢下，也觀察到領導業者一方面尋求轉型，另一方面加速技術落地實現，許多應用之產品化進程已可顯見，也為供應鏈與新創業者帶來契機。包括Toyota、Hyundai、Bell等知名廠商以前瞻性概念展示了未來城市移動的遠景及方案外，Toyota在展前記者發表會上亦宣佈將於富士山旁興建智慧城市Woven City，預計於2021年動工。

因應未來自動駕駛時代用車需求的改變，車輛產品的設計亦從外觀移轉至內部空間，超大螢幕、即時資訊、可伸縮式的設計，以提供乘客舒適的體驗為最終目標。次系統的部份，Operating System、Autonomous以及In-Vehicle Technology為自動駕駛的三大技術類別，包括ADAS中央處理器、LiDAR、車內監控、儲存設備、新興顯示等，皆是廠商競逐的重點，總結來說，未來自駕車猶如會移動的智慧手機，在作業系統發展成熟後，將會有更多的App開發商為車內提供豐富多元的內容。

(時報資訊)