本季首次回到前東家火箭主場豐田中心打球，「甜瓜」安森尼說什麼也想復仇！安森尼16日貢獻18分、12籃板的雙十數據，搭配「雙槍」利拉德、麥科倫攜手攻下49分，拓荒者終場117比107爆冷射落火箭，也讓甜瓜嘗到甜蜜復仇滋味。

受到哈登上半場手感冰冷，且提前陷入犯規危機影響，火箭上半場一路處於挨打窘境，拓荒者則靠安森尼、利拉德與麥科倫3名主將火力確保兩位數以上領先，打完上半場，火箭60比47落後，拓荒者更在第3節把領先差距擴大到16分。

幸好火箭仍有韋斯布魯克領軍反攻，打到最後5分03秒，火箭追到只差5分，不過麥科倫、安森尼隨即各進1顆三分球，幫助拓荒者重新拉開領先差距，也讓火箭的追分氣勢重挫，拓荒者如願拿下客場勝利，甜瓜也成功上演復仇戲碼。

火箭上季季初突然開除安森尼，讓他直到去年11月15日才跟拓荒者簽約加盟重返NBA，能在豐田中心遭遇前東家，安森尼當然格外賣力，他在16日全場投10中7，確實展現他進攻穩定的一面，利拉德拿下25分，麥科倫也有24分進帳。

火箭以韋斯布魯克31分、12助攻與11籃板的大三元演出最佳，艾瑞克戈登20分，麥克勒摩17分，卡培拉14分、18籃板，目前場均37.8分位居聯盟得分王的哈登，全場投12中3，拿13分、8籃板及7助攻，表現確實相當低迷。

(中時 )