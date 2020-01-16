行政院長蘇貞昌就任滿周年，今天在行政院會發表就任周年談話，期許閣員繼續為福國利民努力，蘇貞昌強調，在過去一年，行政院一共核定重大計畫255件，超過百億元的就有40件以上，可見多麼不簡單。而「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，則是人民最有感的一件事。

蘇貞昌指出，接下來，行政團隊還有許多重要的施政要立即展布，包括總統新的施政目標、各界殷切的期待、歷年積累待解的問題，我都會立即交待下去，請相關部會馬上向他報告。此外，這個屆期未能通過的重大法案，蘇貞昌說，各部會要整個重新盤點；總統所提出下一階段政見，請國發會綜整羅列，並切實管考執行情形。

蘇貞昌去年1月14日就任，今天上任第367天，總統大選後，蔡英文總統以817萬票順利連任，蘇內閣也全數獲慰留。蘇貞昌表示，過去這一年來在政務推動的「態度」上，已有很大的轉變，現在各部會都清楚認知到，政府只有一個，我們是一個團隊，必須要打開藩籬，互相合作。因此不論是拚經濟、拚治安，或者像山林解禁，都審時度勢，提出整套的制度，比如投資台灣三大方案，並集合團隊力量共同推動。

蘇貞昌說，就像「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，這是他到任何場合宣講時，人民最有感的一件事。

蘇貞昌指出，上周六的總統大選結果，不只是因為總統捍衛台灣主權、守護民主，也代表這三年半來總統的施政，獲得人民的支持，同時也是國人對於行政團隊的努力給予肯定。他也感謝立法院朝野各黨團立委，過去一年在國會通過諸多福國利民、讓國家繼續進步的重大法案，特別感謝民進黨團委員，在推動婚姻平權上，一起努力，沒有退縮。

蘇貞昌說，這一年來，政府快速調整腳步，針對過去各種造成人民困擾的議題，迅速提出解決辦法，一件一件加以解決，例如，洗錢防制造成銀行擾民、老車限期汰換、傳統機車行生存與轉型、漁工適用勞基法、中小企業貸款不易等問題。

(工商 )