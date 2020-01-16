大選結束後，韓國瑜回到高雄市政府，力拚市政，同時也要面對「罷韓」危機。對此，名作家苦苓在臉書寫下千字文，「給罷韓志工的一封公開信」，「你們是對的，請堅持下去」。

苦苓表示，說什麼「窮寇莫追」，既然是危害人民的流寇，當然要除惡務盡，「斬草不除根，春風吹又生」就是最簡單的道理。說什麼「以德報怨」，苦苓指出，孔子說過，這樣做的話何以報德？所以要「以直抱怨」，該罷免的市長就要罷免。

至於再給韓國瑜一次機會，苦苓表示，高雄市民給了他四年的機會，但當選不到三個月就跑去選總統，六個月主動大喊「Yes I Do！」八個月就已經變成總統候選人，十個月請假參選，棄高雄市而去，「什麼時候問過我們、什麼時候給過我們機會？他自己放棄的機會，我們收回來，理所當然。」

為了選舉，韓國瑜把觀光局長潘恆旭帶走，把新聞局長王淺秋帶走，社會局長葉壽山也自己跑去選舉，主秘高美蘭更是一聲不響說走就走。整整一年，高雄市政府的局處首長還沒補滿，苦苓直言，「這就是他去選總統造成的慘狀。」

即便韓國瑜只當了一陣子市長，苦苓說，已經充分證明他的不適任，高雄市長滿意度最低、評估最後一名，把縣市長基本工作「路平燈亮水溝通」當做最得意的政績，甚至把「把禮義廉恥掛回學校」、「慶富案移送法辦」都說成自己的政績，「這樣的市長是多麼的可悲，這樣的市民又是多麼倒楣。」還好意思說市政照常運行，如果真是這樣，那代表根本不需要市長，「他可以滾了！」

苦苓指出，一德夜市攤販陳情，說代理市長葉匡時逃掉，多次會勘後，當屏東市長潘孟安宣布捷運延長到林園，葉匡時卻說不知道。李四川唯一做的，就是不斷強調他補了5000個天坑，但查遍全市政府所有單位，沒有任何人去做過這個調查和測量。反而輕軌二期完全停擺、橋頭工業園區進度被擱置、青年局青年基金籌不到錢。苦苓說，這個市政府幾乎已經變成了「殭屍」，對得起高雄人嗎？

苦苓呼籲，請民進黨不要再指指點點，國民黨也不要在旁邊「靠腰」，台灣人得了817萬票氣消了，但高雄人的氣還沒有消，要怎麼處理這不像話的市長，是高雄人的事，是法律賦予的權利，大家只要靜靜看，樂觀其成就好。

苦苓也向罷韓志工喊話，雖然只是市井小民、無權無勢，也無名無利可圖，但正在為社會伸張正義，教育下一代做人誠信的重要，也替台灣人處罰一個滿嘴空話、謊話、粗話的惡質政客，「你們做的是對的，是一件了不起的工作，而且一定會成功。」

高雄市長選舉，韓國瑜贏了14萬票，總統選舉在高雄卻倒輸47萬票，來回差了61萬票，已經遠遠超過罷免所需的57萬票。苦苓要大家繼續努力，只要達到30萬連署人數，這30萬人再一個拉一個去投票，罷免就成功了，如果有人發動反對罷免，那麼支持韓國瑜的62萬票必須100%出動，但是支持蔡英文的109萬票，也就是反對韓國瑜的人，只要出來57%，就足以完全壓制。

苦苓謝謝大家為高雄市民盡心盡力，為台灣人民消除禍害，所作所為會在台灣的地方自治史上留下光輝的一頁，辛苦和煎熬都是值得的。

(中時電子報)