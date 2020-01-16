北市有超過9成以上的外籍移工在家庭擔任看護工作，勞雇雙方常因語言、生活與習慣差異產生爭端，勞動力重建運用處為協調雇主與移工間的爭議，自2018年起推動專業協調人制度，由專業律師擔任協調人，去年共進行179場協調會，協調成立案件達8成5以上，為未來勞雇關係建立更良善的基礎。

移工勞雇雙方難免發生爭議，如宗教、文化及飲食上差異、照顧技巧不妥切、作息時間衝突，或因雇主未按時給付薪資、留置移工證件等。勞運處表示，由於目前擔任家庭看護的移工，尚未適用勞基法保障，在協調雙方爭議時，常涉及民事或刑事爭訟或情緒上的問題，也常被誤解刻意偏頗某一方，致協調結果未盡其意。

勞運處指出，去年舉行的179場次爭議協調會中，仍以勞雇相處問題為大宗，時常走向中止勞雇契約或轉換雇主的結果，但勞運處邀請專業律師擔任協調人，有效提供法令解說與資訊，找尋對雙方可接受的方案，增加協調過程中的信任感，並減少情緒性發言，和平達成共識，致使協調成立案件達8成5以上。

勞運處表示，北市推動全國首創專業協調人制度，今年並將試辦，加入受過「基礎協調案件培訓」的專業通譯人員進場，降低勞雇雙方溝通障礙，也進一步保障雇主與移工的權益。

(中時 )