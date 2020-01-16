桃園市長鄭文燦16日參與推廣春節大樂透彩券活動，媒體問及是否角逐2024接班人？他低調表示，過年的時刻，大家把腦袋放空，不要想太多。對於是否有可能入閣，他也回應會繼續當市長，每天都是早上7點到晚上11點，一年365天全年無休。

對於2024年接班的問題，鄭文燦沒有把話說死，僅表示蔡總統今年520才連任就職，在想如何幫助蔡總統能夠在新的任期當中，把大家的願望完成，未來不管扮演什麼角色，都會來幫忙，讓台灣能夠成為所有不同世代都喜歡的國家。對於任期期滿是否挑戰當總統？他則笑說民眾關心大樂透，不要每個政治人物心裡都想著大樂透，市民的大樂透比較重要。

面對蔡英文當選後未來兩岸交流問題，還有陸客自由行是否繼續開放，民進黨的兩岸政策走向如何？鄭文燦則認為，民進黨態度是開放的，只要是友善、對等、善意交流，能夠尊重台灣的民主體制，還是希望開放，但目前的路障是來自北京政府不善意的行為，在這次選舉當中，已經看得到台灣人民並不信任對方這樣的作為，當然台灣也不是靠陸客發大財，這個想法比中樂透還不切實際。

(中時 )