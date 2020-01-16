北市水利處為求河堤視覺多變且維持新貌，目前在河濱公園內的7處堤壁設置塗鴉區，並以每4個月為一期，在每年4、8、12月會重新塗刷塗鴉牆面恢復空白後，再開放市民創作，亦即在塗鴉牆上的作品最長可保持4個月供他人欣賞，歡迎市民朋友前往利用大展身手，盡情揮灑抒發創意。

水利處表示，北市開放的7處塗鴉牆，包括松山區的迎風河濱公園、中山區的美堤河濱公園、文山區的福和河濱公園、文山區的景美河濱公園、內湖區的成美右岸河濱公園、南港區的成美左岸河濱公園，牆面皆於去年底重新漆白，歡迎市民朋友踴躍前往塗鴉。

水利處補充，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，請民眾改至其他塗鴉區創作。

不過，水利處強調，內容若有不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾一試身手的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗，更能提升河濱親水性的效益。

此外，若在未公告開放塗鴉地點，非法任意塗鴉，環保局將依《廢棄物清理法》第27條第2款「汙染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。」除要求行為人清除外，並依同法第50條可處1200元以上6000元以下罰鍰，從重處罰。若民眾發現非法任意塗鴉情事，可撥打北市檢舉專線1999。

(中時 )