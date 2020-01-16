大幅推升戰力 陸航母編隊還缺它 13:162020/01/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍海軍殲-15電子戰機2018年4月首飛成功的畫面。（兵工科技） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 殲-15電子戰機 解放軍第一艘自製航母「山東」艦已正式服役，隨著第二、第三艘航母也正加緊打造，對艦載機的需求也日益迫切。 (中時電子報) #戰力 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸解放軍在台灣大選日軍事演習 引人聯想 14:142020/01/12 兩岸 陸攻台主力大選日開訓 引聯想 04:102020/01/13 焦點新聞 陸首艘萬噸大驅 南昌艦加入作戰 04:102020/01/13 兩岸新聞 蔡大勝連任 陸055驅逐艦青島服役 11:122020/01/13 軍事 怪獸肌力體能訓練 南投消防員戰力再升級 18:122020/01/14 社會 F-16V已構改15架 模擬打擊殲-11 04:092020/01/16 焦點新聞 軍事熱門新聞 大幅推升戰力 陸航母編隊還缺它 - 軍事 大陸首艘「長體052D」 淄博號服役 - 軍事 得罪美國 土耳其T129直升機生產緩慢 - 軍事 俄國新造兩棲突擊艦 預計5月安龍骨 - 軍事 黃曙光升參謀總長 徐衍璞接副總長執行官 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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