中華航空「2020春節不打烊」祭出新春限定機票福袋，20日上午9時於華航eMall送貨到府網站獨家開賣，每組售價8888元，福袋內容必有華航亞洲特定航點經濟艙機票、2020年月桌曆及精選Logo禮品，更有機會獲得神秘加碼獎「全球不限航點經濟艙機票」，最高價值超過6萬元，超值福袋限量100組。

華航首度推出航空版新春福袋，邀請旅客一起討吉利試手氣，每份福袋都有一張華航台灣出發亞洲精選航點來回機票，如東京、大阪、首爾、檳城、吉隆坡、關島等熱門航點，也有機會買到即將開航的宿霧或清邁機票，其中宿霧更是隱藏版彩蛋，將有2張機票，1人買到2人出發。

福袋隨機精選人氣Logo禮品，如飛行夾克、音樂鈴或模型機等；另3張神秘加碼獎「全球不限航點經濟艙機票」，去紐約看百老匯或到倫敦看大笨鐘，怎麼飛都可以。

華航「2020春節不打烊」購票促銷，即日起至2月2日精選熱門航點推出驚喜優惠價，台北－布里斯本經濟艙來回機票未稅價1萬2144元起，台北－維也納最低2萬500起，台北－安大略豪華經濟艙含稅價2萬9204元起。

(中時 )