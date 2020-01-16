隨著農曆年將至，許多消費者紛紛把握時間進行居家大掃除，期望能創造乾淨舒爽的室內空間迎接新年新氣象，而除了打掃清潔之外，空間收納更是居家整理的重要一環。創業家兄弟(8477)旗下生活市集觀察站內數據指出，「收納櫃」衝上近一週熱搜關鍵字榜首，另外像是「收納」、「收納箱」也都位居熱搜商品前10名，顯示農曆年前兩週是收納相關商品銷售旺季，消費者對於收納用品的需求持續增加。生活市集今(16)公布《2019年度十大熱銷收納用品》，而據觀察，熱銷榜上7成是各式容量、可堆疊且輕巧的塑膠收納箱，像是十分耐重的鐵製置物架，機動性強的三層置物推車、收納網掛架等也都強勢攻榜；看準新年除舊佈新商機，生活市集同步推出「全民收納王」專區，精選各式大型收納傢俱、收納架、浴室收納、廚房收納等家庭日用爆品，破盤下殺最低3折起，全站消費不限金額免運費。另外，依據往年銷售大數據顯示，過年期間日用快消品需求龐大，生活市集亦於今日推出一日限定「買衛生紙回饋5%集集點」活動，凡於活動當日內至生活市集購買衛生紙品項商品，並於當日至指定活動頁進行登記，即可獲得「5%集集點回饋」(1點抵1元)，可應用於「集集點兌好康」及「買衛生紙就上生活市集」等兩大專區的商品，購物折抵時可搭配折價券使用，最低折抵至0元！

可堆疊收納箱最夯賣 系統設計收納櫃年銷量破18,000個

生活市集觀察指出，站上2019年生活收納商品整體銷量較前年成長12%，綜觀《2019年度十大熱銷收納用品》，以輕巧易堆疊的塑膠收納箱為最熱門品類，熱銷收納用品的單價大多介於400-2,000元，例如躍升熱銷第二名的「系統設計透明抽屜收納櫃」，系統式設計可任意組合且樣式輕巧美觀，搭配符合人體工學扣環，好拉好收十分方便，全年狂銷超過18,000個，購買族群有84%為女性；而「日式良品防塵防水收納箱」採無印風的極簡設計，透明可辨識收納物品，既可防塵又能防水，整體銷量全年熱賣超過17,000個，攻上熱銷第五名；另外像是主打台製優良品質的「MIT系統設計抽屜收納箱」，有中款(11L)及大款(20L)等容量可選擇，適合各類物品收納整理，搭配衣櫃、擺放堆疊更省空間，整體銷量全年突破8,200個，登上熱銷第四名；而拿下熱銷第六名的「MIT直取二段系統收納箱」採用全新無毒安全原料，二段式拿取開口增加方便性，全年銷售超過7,300個，任選組合中又以四箱＋2組滑輪最受青睞；另外如「MIT超大附輪掀蓋收納箱」、「大容量韓式掀翻式收納箱」、「超大衣物玩具附輪收納箱」等亦為站上熱賣商品，分別位居年度熱銷第七、八、九名。

工業風鐵製置物架登年度熱銷冠軍 MIT收納網掛架強勢攻榜

根據生活市集觀察，不少民眾在選擇收納用品時，也偏好選擇鐵製材質的置物架，不僅不易變形，更具有較佳的荷重能力，且能為居家生活點綴出工業風，例如榮登生活市集2019熱銷收納用品冠軍的「MIT超耐重鐵力士置物架」單層耐重250KG，其工業時尚風亦實用美觀，高質感粉體烤漆無毒無甲醛，更耐磨不易生鏽，廣受好評，平均每月熱銷550個，又以45X120X178CM四層架的規格最熱門；另外像是登上熱銷第三名的「台灣製耐重三層置物推車」因其底部採滑輪設計，移動機動性強，且三層大容量可放置書籍、各式瓶罐等物品，頗受消費者青睞，整體銷量平均每月賣出近600個，四種任選顏色中又以蒂芬妮粉綠最夯；而名列熱銷第十名的「MIT頂天立地收納網掛架」主打免鑽孔、免黏貼，不需要破壞裝潢或家具即可使用，更可讓壁面呈現立體收納、整齊吊掛省空間，全年熱賣超過6,600個。

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