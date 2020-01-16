美陸雙方15日正式簽署第一階段貿易協議，雙方貿易戰暫時休兵。但分析師認為，這項協議僅結束全球經濟的部分不確定性，但美國與其貿易夥伴的緊張關係恐將持續，預計川普政府下個目標將是對歐洲提高關稅。

外媒報導，針對美陸簽署第一階段貿易協議，Strategas政策研究主管Daniel Clifton認為，美國與大陸未來仍將維持緊張局勢，包括網路、國家安全和人權方面，「這些問題並不會消失，但對標普500指數成分股的獲利影響沒有關稅升級來的大」。

花旗集團經濟學家Cesar Rojas也預期，美陸貿易緊張局勢今年會持續上演。他表示，美方在第一階段協議中利用關稅向大陸施壓，但現在可能會改為對陸投資進行更嚴格的監管審查。

報導指出，世界貿易組織先前裁決空巴長期獲得政府非法補貼，讓美國揚言開徵報復性關稅；加上法國要求谷歌、蘋果等美企繳交數位稅，美方也考慮對法國葡萄酒等商品徵收關稅，預計川普對歐洲加徵關稅成為新風險。

美東時間15日，美國總統川普與大陸國務院副總理劉鶴正式簽署首階段貿易協議，本次協議主要內容包含陸方將在未來兩年採購超過2000億美元的美國產品，同時陸方將開放金融市場，停止強迫美方向陸方轉讓技術。

(中時電子報)