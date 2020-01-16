根據TPCA調查，2019年台商海內外總產值預估可達新台幣6562億元，與2018年相近，儘管中美貿易戰達成第一階段協議，TPCA認為，中美貿易戰及5G商轉，各國電子大廠對海外布局調整、5G產品比氣長、手機產品新亮點、兩個標準三個藍圖，以及大陸促進PCB產業升級等議題及趨勢將左右2020年台灣PCB產業發展。

2019年全球面臨中美貿易戰紛擾，經濟趨緩，不過台灣PCB產業在關稅壁壘上並未受到直接衝擊，甚至受惠客戶轉單或提早備貨的效益，根據調查，2019年台商海內外總產值預估可達新台幣6562億元，與2018年產值新台幣6514億元相近，對台灣PCB產業而言，2019年可說是喜出望外的一年，展望今年，TPCA認為今年仍有五大事件需密切關注後續發展對PCB產業影響。

TPCA表示，國際間衍生科技戰，左右全球電子科技產業鏈的發展，中美貿易戰讓台商開始思考生產基地轉移與產業佈局的多樣可能性，加上台灣政府鼓勵台商回流優惠政策順水推舟，2019年PCB產業即有超過新台幣500億元在台投資計畫，加上2019年年底韓國三星電機證實正清算在中國昆山生產HDI之廠房產線，降低依賴大陸生產比重，計畫將產線移往東南亞其他國家，顯示中美貿易戰及5G商轉後，各國電子大廠對海外布局已開始調整，對台商來說，選好位不如選對位。

再者，面對5G產品前哨戰，台商比當下更應比氣長，TPCA表示，2019年前期5G基礎建設布建，已讓PCB產業嘗到甜頭，5G基礎建設中所需的ABF載板、IC載板、HDI等高階產品無疑是撐起台灣PCB產業的關鍵之一，5G建設尚在進行式，台商在台的投資計畫，紛紛布局高階產品新產能，隨著高階產品應用後勢持續看好，陸資廠商也逐漸跨入高階產品生產，可預期市場競爭將加劇，唯有持續追求技術升級，方能與競爭對手拉開距離。

除高階產品撐起台灣PCB產業之外，2019年另一個亮點產品就是蘋果AirPods，儘管近年iPhone出貨量呈現停滯，但2019年新機 iPhone 11系列銷售優於預期，加上AirPods的異軍突起，帶動全球藍牙耳機需求，2020年AirPods銷售預估將更上層樓，可望成為蘋果第三大事業；此外，手機鏡頭由“雙”轉往搭載“三(以上)”鏡頭發展，在2019年各大手機品牌便開始發表多鏡頭智慧手機機種，有超過50%的比重採用三鏡頭(以上)設計，兩大亮點產品也將在2020繼續發酵，持續拉抬軟硬結合板的成長。

此外，PCBECI設備通訊協定標準及PCB設備安全標準兩個標準，以及新版技術藍圖、智慧製造藍圖、PCB循環經濟藍圖等三個藍圖，可望加速PCB高值化、智動化、綠色生產。

在大陸部分，大陸工信部在2019年初發布《印製電路板行業規範條件》，規章明確量化了產業布局和項目建設、生產規模工藝技術、質量管理、智能製造、綠色製造、節能節電、資源綜合利用和環境保護、安全生產、職業衛生、社會責任的八項標準。發布之初引起產業界熱烈討論相關因應對策，業界普遍認為規範有助於中國大陸PCB行業的佈局優化和結構調整，可抑止過去幾年供需失衡下惡性競爭的局面，對PCB大型廠而言，其製程技術、安全生產、綠色製造面多數除符合更超過當地政府原有標準，預期對大型廠影響不大，不過由於此份規範出台後尚未入法，目前處於政府鼓勵廠商自主檢視階段，後續產業轉型效力仍待觀察。

(時報資訊)