近10名foodpanda外送員今上午在林口集結抗議。(吳亮賢攝)

美食外送平台foodpanda更改送單費用計算方式，引起外送員強烈不滿，今展開南北串聯罷工，就有近10名外送員上午在林口集結抗議，怒控總公司「私自決定減薪，剝削外送員薪水」，更有人說，新制上路後，從原本月入8、9萬降到可能只剩5、6萬，中間差了2、3萬元。

發起林口區罷工抗議的江姓外送員指出，總公司每次都以「營運部保有最終解釋權利」的帝王條款，私自決定減薪或其他政策，漠視外送員權利，「當初進來是第360件後每單獎金110元，去年6月調為第413件後才有110元，中間被吃掉快1萬元。」

江姓外送員表示，這對正職或經濟壓力者都是虧損，且外送員如果拒絕接單就會拉休，「這根本不是承攬制的規範之內，是假承攬、真雇傭」，他怒控，不能因為政府要求對外送員進行保險，就從薪資苛扣，這樣對我們來說不公平」，不能因為政府給的壓力，以及要跟Ubereats拚免運費，造成經濟虧損後，反而剝削外送員的薪水。

他也以自己為例，原先從事電子業月薪大概3、4萬，看到外界傳言外送員月入10萬才加入，「雖然一開始確實有，但後來公司無限徵人，單量變少，薪水逐漸下降，現在只剩8、9萬，若這波新制實施，可能只剩5、6萬，中間又差了2、3萬元」，且有時遇到店家拖餐，等待時間過長，換算下來時薪只有60、70元，比加油站工讀生還不如。

對於站出來抗議，會不會擔心被秋後算帳，江姓外送員表示，擔心一定會擔心，但也不能任由公司予取予求，如果現在不出面，下次又會變怎樣不得而知，「不知道這次罷工有沒有效，但至少讓公司知道外送員的不滿。」

(中時 )