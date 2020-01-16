農曆春節將至，蔡英文總統16日前往桃園楊梅高山頂營區269旅視導，頒發加菜金，感謝國軍辛勞付出，她提及，黑鷹意外看到許多民眾前往台北賓館致意，感受到「軍愛民，民敬軍」絕非口號，下一個4年，要帶領國軍做更多值得社會肯定的事。

蔡英文慰勞國軍，視導269旅綜合格鬥演練、戰備部隊演練，官兵們逼真戰技演出，她頻拍手點頭讚賞，演練結束除與大家合影外，中午還頒發加菜金，並與官兵們一起共享午餐。

提及黑鷹失事意外，蔡英文也說，對於沈總長及七位將士殉職，會永遠懷念、感謝他們，這段時間，台北賓館裡超過1萬2000位民眾獻花，以及在移靈沿途上拿著國旗致敬的民眾，也可以知道「軍愛民，民敬軍」，已經不再只是口號。

蔡英文強調，下一個4年要帶著國軍一同前進，農曆春節將至，但是國安是沒有假期，勉勵國軍務必堅守崗位，並且在勤務之餘，別忘了打電話問候家人。

(中時 )