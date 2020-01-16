美國聯邦眾議院今天表決通過將針對總統川普的兩項彈劾條文送交聯邦參議院，參院預料在下週開始審理，決定是否將川普免職。

由於共和黨在參院掌握多數，參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也已表示將協助同黨的川普開脫罪責，川普可望安然過關。

以下是預期參院審理程序：

● 1月16日

中午12時，代表眾院在彈劾審判扮演檢察官角色的「代理人團」，將至參院宣讀兩項彈劾條文全文。

代理人團由7人組成，眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）獲眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指派出任「主要代理人」。

川普被控濫用權力，要求烏克蘭調查可能成為年底總統大選競爭對手的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden），並透過扣住相關證人、文件，妨礙國會調查行動。

下午2時，參議院將受理彈劾案文。最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）由最資深的共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）陪同進場，隨後宣誓主持審理彈劾，100名聯邦參議員將在審理過程中擔任陪審團角色。

● 1月21日審理開始

在參議員組成的「陪審團」前，眾院「代理人團」將提陳彈劾川普案文，總統的法律團隊則將作出答辯。

麥康奈已表示，參院審理會議一週召開6天，只有週日不開會。

之後參議員將有時間向兩造提出詢問。

麥康納說，彈劾案一旦正式向參院提出，他將提案訂出審理程序的議事規則，但是否傳喚證人出席，將會延後作出決定。

麥康奈提案將安排兩造各24小時，以提出口頭辯答，並保留16小時讓參議員提問。

● 1月下旬至2月初

民主黨議員全力推動讓證人出席，而若麥康奈所提議事規則提案被採納，預料審理程序開始後，參議員們可能在某個時間點以投票表決是否請證人出席。民主黨議員要傳喚證人，共和黨議員也可邀請己方證人，雖然白宮9日表示，並不認為有必要請證人。

百席參議院中，目前共和黨議員53人，民主黨議員45人，常和民主黨同邊站的無黨籍議員2人，這代表著民主黨若想如願傳喚證人，表決時必須取得4名共和黨議員的「跑票」支援。

參議審理工作可能持續到2月，屆時2020年總統提名初選將率先在愛阿華州與新罕布什爾州舉行，有4位尋求民主黨提名的參議員恐因此分身乏術，包括桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）、克羅布查（Amy Klobuchar）和班奈特（Michael Bennet）。

(中央社)