本週五上午09:00公鹿與塞爾提克的對戰絕對會是所有喜歡NBA的朋友所注目的焦點，這兩支近年來的強權本季至今戰績分居東區前二席次，兩隊球衣又恰巧同為白綠色系，究竟這場綠色對決會擦出甚麼樣的火花呢？且看下面運彩達人分析。

公鹿是全聯盟最優秀的球隊，他們擁有全聯盟最強大的得分火力，場均得分高達119.4分，同時兼具強硬的防守使公鹿的場均得失分來到傲人的12.6分(比聯盟第二的湖人多3.8分)。令人意外的是他們與前三名的季後賽假想敵目前對戰居然一勝未得！首先季初在延長賽中被熱火擊敗、再來以116:105輸給了塞爾提克，接著讓76人拿到聖誕大戰的勝利。很難想像公鹿面對西區湖人、快艇頂尖之流表現強勢均拿下勝利，但碰上東區好手就是無法取勝，提供給喜歡高賠的朋友們參考。

統計本季各隊首節得分分數，公鹿場均29.1分排名聯盟第5，塞爾提克則是26.6位在19名，第一節不讓分投注公鹿是個穩當的選擇。進一步攤開四節比數，公鹿都是名列前茅，但塞爾提克就比較有戲！塞爾提克上半場普遍表現不彰，除了前述的第一節得分聯盟19名以外，第二節平均得分掉到了22名，值得注意的是波士頓軍團韌性十足，下半場三、四2節得分排名躍升到聯盟第4以及第3，因此建議週五運彩玩場中投注的朋友們，無論比賽上半場走勢如何，下半場可以瞄準讓分玩法投注塞爾提克！

(中時電子報)