選後新國會產生，蘇內閣總辭，蔡總統13日已批示慰留行政院長蘇貞昌，蘇貞昌今天主持行政院會時當面慰留全體閣員，並強調，又是新的一年的開始，請所有的內閣團隊成員，務必全力以赴，持續保有效率、快速反映民意，施政要有感，所以，政策與團隊是隨時檢討，隨時調整，一定要做到不讓人民失望，請大家共同努力。

蘇貞昌表示，選後的第一個上班日他向總統提出內閣總辭，總統也在當晚批示請他繼續領導行政團隊，面對未來各項內外挑戰，他已立即批示，隨同總辭的所有內閣成員均予留任。

蘇貞昌指出，接下來行政團隊還有許多重要的施政要立即展布，包括總統新的施政目標、各界殷切的期待、歷年積累待解的問題，我都會立即交待下去，請相關部會馬上來向我報告。

蘇揆也說，這個屆期未能通過的重大法案，各部會要整個重新盤點；總統所提出下一階段政見，請國發會綜整羅列，並切實管考執行情形；就長期而言，攸關國家百年基業的典章制度，比如更為合宜的政府組織、人事制度、法律規章，防止貪腐、樹立官箴、強化基礎建設等，我們都要陸續啟動，讓國家更為完善。

蘇貞昌說，台灣的民主政治走到今天，實在很不容易，特別是這次選舉，我們看到好多從世界各國趕回來，就為了投下一票的年輕人，年輕人這麼關心國家未來，讓我們看到希望，也讓我們感受到身上的擔子有多重。

(工商 )