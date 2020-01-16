財政部中區國稅局表示，企業經營本業及附屬業務以外之損失，或家庭之費用，及各稅法所規定之滯報金、怠報金、滯納金等及各種罰鍰，不得列為費用或損失抵稅。

國稅局提醒營業人，繳納各稅法所規定之滯報金、怠報金、滯納金及違反各行政法規，像是因環境污染、食品安全、交通違規等，經主管機關所裁處罰鍰，均不得列為費用或損失。

(工商 )