中區國稅局：業外損失不能認列抵稅 13:442020/01/16 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，企業經營本業及附屬業務以外之損失，或家庭之費用，及各稅法所規定之滯報金、怠報金、滯納金等及各種罰鍰，不得列為費用或損失抵稅。 國稅局提醒營業人，繳納各稅法所規定之滯報金、怠報金、滯納金及違反各行政法規，像是因環境污染、食品安全、交通違規等，經主管機關所裁處罰鍰，均不得列為費用或損失。 (工商 ) #費用 #滯納金 #規定 #國稅局 #法規 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡明興：加速放寬金融法規 04:102020/01/13 財經要聞 鄭俊卿：速修不合時宜法規 04:102020/01/13 產業特刊 零手續費買基金 留意隱藏費用 14:302020/01/13 財經 網拍每月銷售額未達8萬元 免登記稅籍 15:532020/01/13 財經 半年售電達48萬元 應登記稅籍 15:532020/01/13 財經 網拍賣二手商品 有條件免課營業稅 16:192020/01/13 財經 迎合消費者偏好 車廠改推電動休旅車 23:302020/01/13 財經 買基金前 留意隱藏費用 04:102020/01/14 投資理財 採‧訪‧線‧上－法規...讓金融科技牛步 04:102020/01/15 產業特刊 中區國稅局21位納保官提供協助 13:432020/01/16 財經 財經熱門新聞 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 即時 人民幣破7慘劇終結？ 美財長這句話藏玄機 - 財經 美陸貿易協議誰贏誰輸？英媒曝這些人最慘 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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