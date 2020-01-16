晶華國際酒店集團（2707）董事長潘思亮表示，全球化趨勢在中美貿易戰爆發後扭轉，台灣已出現很大的質變，重新吸引外商、頂尖大學目光。在短期貿易戰、長期科技戰趨勢下，全球供應鏈可能一分為二，台灣正處於關鍵轉捩點，需掌握左右逢源契機。

潘思亮表示，30年前回台時，台灣經濟仍然興旺，外商高層來台都是總裁、副總裁等級。然而，由於在全球化趨勢下戒急用忍，使台灣在趨勢上被邊緣化，科技業出走比回流的多，外商紛紛轉赴中國大陸設立亞太總部，來台高層等級也一路下滑。

不過，潘思亮指出，此浪潮自2018年起開始翻轉，外商來台高層等級突然提高，多位許久未來台的總裁、副總裁再度來台。同時，過去20多年來甚少來台的美國頂尖大學，在中美貿易戰爆發後再度來台，且等級多是校長、院長等級，一年來個2、3次。

潘思亮指出，美國頂尖大學許多科技研發基金除了有美國政府資助，近20年來中國大陸也積極交流贊助。不過，美國政府2018年政策明顯轉變，開始施壓要求大學「選邊站」，顯示中美雙方過去20年的合作關係轉變，不只是短期的貿易戰、更是長期的科技戰。

潘思亮認為，全球化趨勢2年前開始出現翻轉，去全球化趨勢抬頭，全球產業供應鏈可能一分為二，台灣正處於轉捩點。過去積極投資布局中國大陸的台商，雖然大多數產能仍留在中國大陸，但也開始回流台灣、轉赴越南等東協國家布局。

潘思亮認為，未來以美國為主的高科技供應鏈，台灣很有機會成為當中的重要一員，重要性有機會與日本及韓國並肩、甚至超越。而留在中國大陸當地的產能，若能從出口導向轉為滿足內需，反而有機會搶占先機，未嘗不是好契機。

(時報資訊)