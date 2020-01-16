晶華國際酒店集團（2707）董事長潘思亮表示，台灣在中美關係生變、全球化趨勢扭轉下位處關鍵轉捩點，政府施政主軸轉向拚經濟。他認為，開放及鬆綁是能否持續吸引台商回流的關鍵，若能秉持開放經濟政策，則台灣將可望掌握趨勢契機、重返黃金年代。

對於現任總統蔡英文在大選中高票勝出，潘思亮認為，民進黨政府在歷經2018年縣市長選舉失利後，將政策主軸由轉型分配轉向拚經濟，以經濟成長掛帥，積極重返台商回流，認為這是除了香港因素之外的另一個勝選關鍵。

展望後市，潘思亮認為，通常花錢解決不了問題核心，開放和鬆綁是未來能否持續吸引台商回流的關鍵，這是不需要花錢的政策，但需要全面調整心態及策略，反而最不容易。若能秉持開放經濟政策，則台灣重返黃金年代指日可待。

潘思亮指出，韓國新政府同樣聚焦轉型分配，但目前局勢很像台灣2018年前情況，經濟無比蕭條。台灣若能秉持開放經濟政策，即使只吸引部分人才及資金回流，就有機會從亞洲四小龍中的最後一名躍居第一， GDP成長可以優於四小龍平均1％。

潘思亮也再度重申，人口老化、人口減少將是台灣面臨的最大國安危機，未來最大的經濟危機並非企業經營不善，而是企業因「找不到人」而被迫歇業。他指出，這種情況已發生在日本服務業，主因日本政府在20年後才著手改善此問題。

潘思亮認為，台灣政府若鬆綁人才政策，可以解決目前面臨的許多問題，也讓優秀人才能夠留在台灣，即使如日本這樣保守的國家，過去5年都已經鬆綁政策，允許外國人進入特定產業任職，台灣在此方面可借鏡日本經驗。

(時報資訊)