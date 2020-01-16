「紅軍」利物浦本季在英超勢不可擋，20勝1平得61分的無敵戰績在積分榜獨走，不僅改寫曼城在2017-18賽季前21輪19勝2平得59分的英超紀錄，同時也打破了歐洲五大聯賽前21輪的得分紀錄（2013-14賽季的拜仁慕尼黑和2018-19賽季的尤文圖斯都是19勝2平。有意思的是，帶領曼城和拜仁慕尼黑締造紀錄的總教練都是瓜迪奧拉）。

等在利物浦面前的紀錄當然還有很多，包括英超全季不敗奪冠（英超唯一紀錄是兵工廠在2003-04賽季締造的26勝12平）、英超最長不敗（兵工廠2004年締造49場，紅軍目前38場）、英超全季最多勝（目前紀錄是曼城此前2個賽季奪冠的32勝）、英超最長連勝（曼城2017-18賽季的18場，紅軍目前12場）、英超最長主場連勝（曼城2012年20場，紅軍目前18場）、英超和歐洲五大聯賽單季最高積分（曼城17-18賽季100分、尤文圖斯13-14賽季102分）等。

利物浦上週在客場1：0攻克熱刺，本季雙殺對手，總教練克洛普賽後受訪時表示，他不在意是否破紀錄，能拿到冠軍才是真的。要實現隊史首座英超冠軍的夢想已觸手可及，但克洛普仍絲毫不敢鬆懈，上季被曼城逆轉的挫敗記憶猶新，踏實拿下每場比賽的勝利才是眼前最重要的目標。

本週利物浦又迎來「雙紅會」，「紅魔」曼聯正正就是本季唯一從利物浦虎口逃生的隊伍，而且兩隊首循環的較量，紅魔在主場老特拉福更是稍佔上風，拉什福德在36分鐘的進球幾乎就要為曼聯搶下勝利，久攻不下的利物浦直到85分鐘，才靠著替補上陣的拉拉納門前大空檔推射得手扳平比分。賽後有不少評論都認為，曼聯本場比賽的戰術部署非常成功，未能全取3分相當可惜。

但時移勢易，兩隊本週再戰，曼聯恐怕很難複製首回合的成功方程式，主要原因有3個：第一，利物浦主場特別出色，11戰全勝、進29球只失9球，攻守表現都是英超最佳，而曼聯作客僅有3勝3和5敗，表現還不如謝菲爾德聯、狼隊、南安普敦和水晶宮等中游球隊。第二，曼聯受傷病影響難以排出理想陣容，其中又以中場大將普格巴和麥湯米尼缺陣最為關鍵。第三，克洛普在盃賽大幅輪換，結果在足總盃還能小勝艾佛頓晉級，等於近2週踢2場比賽但只有1場是派主力陣容；而曼聯在足總盃只輪換部份主力，但與狼隊踢平需要在本週的週中補賽，加上聯賽盃又打進4強與曼城爭入決賽，曼聯在對戰利物浦之前的兩週共踢了4場比賽，即使足總盃補賽大幅輪換主力，與養精蓄銳的紅軍相比，曼聯仍明顯處於劣勢。

綜合以上評比，利物浦在主場必佔有絕對優勢，加上近6場英超全部完封對手，防守的表現已恢復上季的高水平，相信能戰勝曼聯繼續追趕紀錄。推薦紅軍讓分主勝，正確比數2：0。

(中時電子報)