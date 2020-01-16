演出《步步驚心》中「皇阿瑪」一角的70歲劉松仁，今(16日)傳出疑似中風，導致他行走困難需拄枴杖，手腳也不聽使喚，但劉松仁受訪時沒承認中風，只說身體受傷了，正在康復。港媒稍早詢問連日來跟他合作音樂劇的男主角王梓軒，他回應劉松仁應該沒事，應該只是之前跌倒，排練時劉松仁都會到，精神很好。

今傳出劉松仁身形消瘦，右手右腳無力，手指無法正常運作，《東網》詢問劉松仁是否中風？他語氣輕鬆表示：「謝謝關心，沒那麼嚴重」，沒正面承認中風傳聞。而他最近參加音樂劇《利瑪竇》，同劇演員古明華被問此事，他回應劉松仁頭腦很清晰，不像中風，但身體狀況確實沒有一年前好，應該只是年紀大了走路變慢。

而劇中男主角王梓軒也透過經紀人表示，劉松仁應該是先前跌倒才導致走路不便，「希望他早日康復，但畢竟年紀也大，需要一點時間復原，應該沒有大礙」。

(中時電子報)